Ubriaco alle 2 di notte, in caserma minaccia i carabinieri: denunciato e multato

Nella notte tra lunedì e martedì, i militari del NORM della Compagnia di Ancona hanno ddenunciato un 32enne tunisino, conosciuto alle forze dell'ordine e residente nel capoluogo, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Durante un controllo, alle 2 circa in Piazza Ugo Bassi, è risultato gravato un provvedimento di rintraccio emesso dalla Guardia di Finanza di Ancona. Nel gennaio 2021 infatti era stato identificato perché si era rifiutato di fornire le generalità a un controllore della ConeroBus: i passeggeri erano stati fatti scendere per consentire lo svolgimento delle operazioni e lui è stato successivamente denunciato per interruzione di pubblico servizio.

Accompagnato negli uffici di Via della Montagnola, ha iniziato a dare in escandescenza minacciando i militari anche a causa dell'abuso di alcolici. Oltre alla denuncia, è stato sanzionato per l'ubriachezza molesta e perché sorpreso a circolare senza giustificazione, in violazione delle norme anticovid.