Ubriaco entra in un bar, inizia a molestare i clienti e tenta la fuga all'arrivo della polizia

SENIGALLIA - Entra in un bar, inizia a molestare i clienti e poi, visibilmente ubriaco, cerca di allontanarsi quando vede la polizia arrivare. E' quanto accaduto nella giornata di venerdì in un locale in zona Vivere Verde. Gli agenti sono riusciti a raggiungerlo ed identificarlo: si tratta di un 20enne di Senigallia. I poliziotti gli hanno contestato la violazione per ubriachezza molesta e lo hanno multato. Il giovane è stato poi accompagnato a casa dal padre.