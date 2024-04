Ubriaco infastidisce i passanti vicino ad una scuola, via dagli Archi per un anno

ANCONA- Non potrà accedere per un anno in via Marconi e nel perimetro che delimita la zona, l’uomo di 57 anni che, in evidente stato di ebbrezza, ha infastidito i passanti non lontano da una scuola e da un’area dedicata a mercati e fiere. L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi agli Archi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno denunciato il 57enne per ubriachezza molesta. Si tratta di un italiano con numerosi precedenti alle spalle per reati contro il patrimonio e la persona e in materia di stupefacenti. L'uomo, non nuovo a questi atteggiamenti, spesso ha manifestato un'indole violenta, soprattutto in situazioni di alterazione psico fisica dovuta all'abuso di sostanze alcoliche. In considerazione della sua pericolosità sociale e dei numerosi precedenti penali a suo carico il Questore di Ancona ha firmato nei suoi confronti la misura di prevenzione del DACUR. Il 57enne non potrà quindi accedere per un anno in via Marconi e nelle zone limitrofe, salvo per comprovate esigenze di lavoro o salute. In caso di inottemperanza del divieto potrà essere punito con l'arresto da sei mesi ad un anno.