Ubriaco aggredisce gli avventori del bar: scatta il Dacur

CHIARAVALLE - Ubriaco, crea disordini e aggredisce verbalmente passanti e avventori del bar; intervenuti i carabinieri, l’uomo ha continuato ad avere un atteggiamento minaccioso e provocatorio, rifiutandosi di fornire le proprie generalità. Non potrà accedere per un anno nel locale teatro dell’episodio e nemmeno nei pubblici esercizi posti nelle vicinanze, il sessantenne che, in stato di ebbrezza, ha creato tensione tra i cittadini. Il Questore di Ancona ha emesso la misura di prevenzione del Dacur nei confronti dell’uomo, a seguito della segnalazione dei carabinieri della Stazione di Chiaravalle. L'uomo, già noto ai poliziotti, era stato già deferito per reati contro la Pubblica Amministrazione e per la violazione delle norme concernenti la prevenzione dell'alcolismo. La misura di prevenzione è scattata a seguito della reiterazione di alcuni episodi che hanno generato forte senso di insicurezza e di timore nei cittadini. Se il 60enne dovesse violare il divieto sarà applicata una misura più grave.

«È fondamentale continuare a garantire ed assicurare l'ordine e la sicurezza dei cittadini nei luoghi del vivere quotidiano, per preservare la comunità da eventi violenti e reati che denotano condotte antisociali - commenta il Questore - in quanto le piazze, i nostri quartieri, i locali pubblici devono essere punti di incontro, non il pretesto per scaricare aggressività senza controllo».