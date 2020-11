Si mette alla guida ubriaco, testimone avvisa i carabinieri: automobilista denunciato

Fine settimana di controlli intensi per la Compagnia carabinieri di Senigallia, coordinati dal capitano Francesca Romana Ruberto. Ieri sera i militari hanno denunciato un uomo che si era messo alla guida ubriaco. Un testimone lo ha visto salire in auto in un distributore di benzina di Montemarciano e ha dato l’allarme. Il controllo ha poi accertato che l’automobilista guidava con un tasso alcolico di 1,80 grammi per litro. Per lui è scattata la denuncia insieme al ritiro della patente.

Complessivamente sono state controllate, nel fine settimana, 300 persone e 273 veicoli. 100 gli esercizi pubblici sottoposti agli accertamenti per verificare il rispetto delle norme anti-Covid, ma non è stata riscontrata nessuna criticità.