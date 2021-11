Guida ubriaco con un tasso 6 volte superiore al limite, 20enne denunciato

Nel week-end la Compagnia Carabinieri di Jesi ha continuato a svolgere intensi controlli alla circolazione stradale, provvedendo a rilevare i tassi alcolemici dei guidatori, nell'ambito delle attività preventive per le "stragi del sabato sera".

In totale sono stati controllati 190 veicoli circa e 240 persone, dei quali 3 sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza. I fatti risalgono alla notte tra sabato e domenica, quando uno dei tre denunciati è stato trovato con un tasso alcolemico superiore ai 3 g/l., elevatissimo considerato che la soglia consentita riguarda lo 0,5 g/l. Nel corso delle attività preventive sono state fatte 53 contravvenzioni al codice della strada e sequestrati due autoveicoli come pene accessorie.