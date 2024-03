JESI - I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato un 57enne il quale, la notte del 3 marzo, mentre percorreva via San Marcello, in Jesi, alla guida di autovettura, ha perso il controllo finendo contro il cancello di un’abitazione privata.

L’uomo era stato condotto presso l'ospedale di Jesi a seguito delle lievi lesioni riportate. Gli accertamenti ematici, il cui esito è stato reso noto ieri, hanno consentito di stabilire che versava in stato di alterazione psicofisica derivante dall’abuso di alcolici, con un tasso alcolemico rilevato superiore ai 2 g/l (il tasso minimo consentito è pari a 0,5 g/l). Lo stesso è stato denunciato, quindi, per guida sotto l’influenza dell’alcol. E non solo: a suo carico è stata contestata anche una violazione amministrativa poiché è stato riscontrato che guidava nonostante lo scorso mese di gennaio gli fosse stata ritirata la patente poiché già sorpreso alla guida di autovettura in stato di ebbrezza.