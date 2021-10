Alcol alla guida e droga in auto: tre patenti ritirate dai Carabinieri

Alla guida con un tasso di alcol del sangue che supera il doppio del limite consentito. Denunciati questo weekend due uomini, in due occasioni diverse, dai carabinieri del Norm di Ancona. I due conducenti sono stati fermati rispettivamente in via XXIX Settembre di Ancona e in via Italia a Falconara: si tratta di un 32enne risultato positivo con tasso pari a 1.02 g/l e di un 49enne con tasso pari a 1.40 g/l. Entrambi sono stati denunciati in stato di libertà e per loro è scattato inevitabile il ritiro della patente.

Ma non è tutto. I militari della Tenenza di Falconara hanno arrestato un 57enne notificando un provvedimento restrittivo nei suoi confronti derivante da una condanna a 3 mesi di carcere per resistenza a pubblico ufficiale. Il reato è stato commesso nel 2017 e l'uomo è stato così sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Infine sono stati segnalati due giovani trovati in possesso di un frammento di hashish e di uno spinello. In quest'ultimo caso al giovane, controllato alla guida di un autoveicolo, è stata anche ritirata la patente.