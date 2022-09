Ancora ubriaco davanti alle giostre: portato all’ospedale la seconda volta in sette giorni

ANCONA- E’ finito per la seconda volta in sette giorni all’ospedale di Torrette per problemi legati all’abuso etilico un 49enne.

L’uomo, trovato in condizioni deficitarie davanti alle giostre per i bambini della Pineta del Passetto, è stato prelevato ieri sera (9 settembre) dall’ambulanza della Croce Gialla e trasportato in ospedale.