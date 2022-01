Talmente ubriaco che non riesce a uscire dalla galleria a piedi

ANCONA - Era talmente ubriaco che stanotte non riusciva a uscire dalla Galleria del Risorgimenti che stava percorrendo a piedi. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, l’uomo è stato visto camminare barcollando all’interno del tunnel da un automobilista che ha chiamato i soccorsi.

Sul posto l’ambulanza della croce Gialla di Ancona, che ha portato il quarantenne a Torrette per la verifica dello stato di salute. Poco più tardi, la stessa Croce Gialla è intervenuta per un secondo caso di abuso etilico. In questo casi si trattava di un 30enne ubriaco all’interno della stazione ferroviaria.