Dorme ubriaco in mezzo alla fermata dei bus e rischia di essere investito dai mezzi pesanti

ANCONA - Dormiva ubriaco in mezzo al parcheggio che si trova sotto il cavalcavia degli Archi, nella fermata dei bus che effettuano servizi internazionali. L’uomo, 27enne di origine somala, rischiava di essere investito dai mezzi pesanti. E’ stato soccorso dalla Croce Gialla di Ancona e dall’automedica ed è stato portato a Torrette in condizioni non gravi.