Ubriaco in pieno giorno dorme sul muretto in corso Carlo Alberto. I commercianti: «Abbandono e trascuratezza»

ANCONA - Una bicicletta appoggiata ad un muretto lungo corso Carlo Alberto. Accanto una busta di plastica e una bottiglia di whisky svuotata. Poco distante un uomo riverso su un fianco, con la testa appoggiata sull’erba e le gambe ciondolanti. Una scena drammatica che si è consumata ieri mattina intorno alle 11,45 sotto gli occhi di tutti. E non è la prima volta che passanti e commercianti della zona si sentono in dovere di chiamare l’ambulanza per soccorrere persone in stato di incoscienza a causa dell’abuso di qualche sostanza: alcol o altro.

La rassegnazione

«Purtroppo è una situazione che va avanti da anni - commenta Daniele Donati, titolare del Papero Bar -. Ci sentiamo rassegnati. Ormai qui ognuno pensa per sé e pazienza». L’esercente risponde con un tono sommesso, che se il degrado in cui versa la zona sia ormai da accettare. «Più di segnalare alle autorità ciò che vediamo, non possiamo fare» prosegue il barista. «Ormai c’è un sentore diffuso di abbandono e trascuratezza - ribatte Francesco Barzillona, titolare della pasticceria L’Angolo del Dolce -. Di pomeriggio vediamo girare il 50% in meno delle persone rispetto ad un tempo». Segnale che anche i residenti si sentono poco sicuri. «La mattina il Piano è ancora il cuore pulsante del commercio - spiega Barzillona -, c’è il mercato e una certa vitalità. Ma specie d’inverno, quando fa buio presto, la gente non esce». E la presenza di clochard e sbandati salta subito all’occhio. Ma i commercianti del rione non ne vogliono sapere di etichette affibbiate al quartiere del Piano. «Il degrado non è solo qui - rincara il pasticcere -, ma lo vediamo anche in altre parti della città. Pure nei quartieri più blasonati». Dunque guai a chi si lancia in commenti sbrigativi rispetto ad un quartiere che una volta era il cuore dell’anconetanità, ma che ora ha perso buona parte dei suoi tratti caratteristici. «L’amministrazione comunale ultimamente ha corso dietro ai progetti del Pnrr lasciando indietro l’ordinario - continua Barzilloni -, occorre riprendere il polso della situazione»