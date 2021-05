Ubriaco dorme sul marciapiede, poi scappa alla vista dei sanitari

/ Via Senigallia

Completamente ubriaco si addormenta sul marciapiede. Quando vede i sanitari si sveglia e scappa via.

E' successo oggi, poco dopo le 14, in via Senigallia, al Piano. L'uomo si era steso sul marcipiede mettendosi a dormire. Sul posto è accorsa la Croce Gialla di Ancona e l'automedica del 118. Il personale medico-sanitario ha constatato un evidente abuso di alcol. Poco dopo, però, alla vista dei soccorritori ha ripreso conocenza ed è scappato via facendo perdere le sue tracce.