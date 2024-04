Ritrovato disteso a terra nel bel mezzo del corso, era ubriaco a tal punto da non reggersi in piedi

ANCONA – Alla vista di un uomo riverso a terra di fronte ad una gelateria del centro hanno pensato ad un malore, ed hanno giustamente richiesto con tempestività i soccorsi. Ma quell’uomo di mezza età, disteso nel bel mezzo di corso Carlo Alberto nella prima serata di ieri (attorno alle 21.30), era restato a terra dopo aver abusato di sostanze alcoliche, come poi verificato dal personale sanitario. Presenti anche i Carabinieri, che hanno constatato come l’uomo avesse alzato talmente tanto il gomito da non riuscire a reggersi in piedi, ed è stato pertanto portato all’ospedale regionale di Torrette.