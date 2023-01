Ubriaco prende a calci le auto parcheggiate e distrugge un dehor, poi tenta la fuga: denunciato

ANCONA - Quando la polizia è intervenuta in via XXV Aprile lo ha trovato completamente ubriaco e pronto alla fuga. Lui, un uomo completamente ubriaco, poco prima aveva danneggiato a calci le auto in sosta ed aveva distrutto un dehor di proprietà di un esercizio commerciale della zona.

Dopo aver rotto un porta vaso, delle fioriere e le griglie di separazione del dehor, l'uomo ha tentato la fuga in direzione della Galleria del Risorgimento. Per fortuna gli agenti sono riusciti a bloccarlo nei pressi di piazzale della Libertà per poi accompagnarlo in questura dove è stato denunciato. Considerato lo stato di alterazione in cui versava, l'uomo è stato sanzionato per ubriachezza ed è stato allertato il personale del 118 per il trasporto in ospedale.