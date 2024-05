L’ambulanza lo soccorre, lui la prende a calci e pugni: condannato per danneggiamento

JESI - Era ubriaco e stava creando problemi in un bar così è stata chiamata la polizia. L’uomo, 32 anni, rumeno, prima ha cercato di aggredire i poliziotti poi se l’è presa anche con l’ambulanza chiamata per soccorrerlo. Ha sferrato alcuni pugni sul cofano anteriore e poi ha preso a calci la carrozzeria su un lato. I colpi, dati con violenza, hanno danneggiato il mezzo: ci sono voluti quasi mille euro per ripararlo. Con l’accusa di danneggiamento aggravato il paziente iroso è stato condannato ieri dal tribunale di Ancona: 4 mesi di reclusione. Era difeso dall’avvocato Federico Liuti. L’episodio risale al 15 dicembre del 2020 ed è avvenuto nel piazzale del pronto soccorso dell’ospedale jesino.

L'ambulanza, una Fiat Ducato, lo aveva trasportato per un controllo medico perché il 32enne aveva una altro grado di ubriachezza. Ma appena arrivato in ospedale si era accanito sull’ambulanza. Era una furia. Poco prima il rumeno aveva sferrato dei calci e dei pugni anche ai poliziotti. Per la reazione agli agenti è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale ma per questo procedimento si procede a parte e sta concludendo una messa alla prova.