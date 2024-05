Dopo aver alzato il gomito, danneggia le auto in sosta e sveglia i residenti suonando i campanelli: denunciato

ANCONA – In preda ai fumi dell’alcol si era messo ad urlare per strada, colpendo alcuni veicoli parcheggiati e disturbando la quiete dei residenti bussando alle porte e citofonando ai campanelli. Proprio sulla base delle segnalazioni di alcuni abitanti nei pressi di via Mamiani, gli agenti attorno alle tre di questa notte sono intervenuti bloccando un ragazzo di 23 anni, di origini peruviane che alla vista della Volante aveva affrettato il passo per poi svoltare in una traversa per far perdere le sue tracce.

L’andatura barcollante, le pupille dilatate ed il forte odore di vino emanato dall’alito hanno fatto subito pensare ad un abuso di sostanze alcoliche. Nonostante fosse sprovvisto dei documenti, i poliziotti sono riusciti a risalire alla sua identità scoprendo anche l’assenza del permesso di soggiorno, scaduto da mesi. Prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, alcuni residenti erano stati svegliati dalle sue urla e dai campanelli delle abitazioni che aveva suonato, raccontando anche di come lungo la via avesse colpito con alcuni pugni le macchine parcheggiate ed avesse aperto lo sportello di un furgone senza però prendere nulla.

Portato presso gli uffici di via Gervasoni, il 23enne è stato denunciato per ubriachezza molesta e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Nelle prossime ore il Questore valuterà anche l'emissione di una misura di prevenzione a suo carico.