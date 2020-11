Tensione al Comune: minaccia di arrampicarsi per entrare nell’ufficio del sindaco 

Si è presentato mercoledì pomeriggio davanti alla sede del Comune di Senigallia, completamente ubriaco, e ha iniziato a urlare chiedendo un lavoro al sindaco Massimo Olivetti. Non solo: quando ha capito che non sarebbe entrato nel palazzo, ha minacciato di scalare il balcone per entrare direttamente nell’ufficio del primo cittadino.

Per calmare il senigalliese è stato necessario l’intervento del 118 e della polizia locale, prima dell’incontro con l’assessore ai servizi sociali che ha promesso di interessarsi alla sua situazione.