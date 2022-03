Ubriaco e molesto, prova a rubare le bottiglie dal bar: arriva la polizia

ANCONA - Era così ubriaco che ha provato ad aprire il frigo del bar tentando di rubare delle bottiglie di alcolico. Il suo atteggiamento molesto e fastidioso nei confronti degli altri clienti ha fatto scattare l’allarme. All’interno del bar, che si trova nella zona del porto, sono arrivati ieri sera gli agenti della polizia dorica che hanno riportato la situazione alla calma ed hanno sentito i presenti in merito a quanto accaduto poco prima.

Una volta ricostruiti i fatti, gli agenti si sono attivati per ricercare l’uomo, che nel frattempo si era allontanato dal locale, rintracciandolo poco dopo sempre nella zona del porto. Alla luce di quanto accaduto, l'uomo, un cittadino tunisino di 50 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato e sanzionato per ubriachezza molesta.

Nel corso della serata, grazie all’impiego delle Volanti, della squadra Cinofili e del Reparto Prevenzione Crimine proveniente da Perugia, la Polizia ha presidiato il capoluogo dorico, con una specifica attenzione dedicata alla zona del Piano e di piazza del Plebiscito, anche alla luce della nuova ordinanza comunale in materia di consumo di sostanze alcoliche, entrata in vigore giovedì scorso. Piazza del Papa, in particolare, è stata monitorata dalle pattuglie fino alla chiusura degli esercizi pubblici, garantendo che la serata potesse trascorrere in tranquillità, senza problematiche di ordine pubblico.