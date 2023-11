Va al bar ubriaco e chiede da bene ma la barista si rifiuta. Cliente minaccia: «Spacco tutto»

JESI – Devasta un bar pizzeria e dopo l'arresto chiede scusa. «Sono pentito, ho sbagliato». Aver ammesso le colpe non è servito ad un cliente che ieri mattina, attorno alle 8, è entrato in un pubblico esercizio, in zona Portavalle, pretendendo di avere da bere. «Se non me lo dai spacco tutto», ha minacciato l'uomo alla barista che, da dietro il bancone, si è rifiutata di servirgli da bere perché il 31enne era già sbronzo. Dalle minacce il cliente è passato alle vie di fatto rompendo bicchieri di vetro, una vetrinetta dei dolci, un distributore di giochi e poi materiale vario come il registratore di cassa, un computer, tavolini e sedie lanciati sulla pubblica via. Anche la vetrata dell'ingresso è andata in frantumi. La barista ha chiamato spaventata il 112 e sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri del Norm. I militari hanno visto in diretta una sedia che veniva catapultata sulla strada.

Entrati nel locale hanno bloccato il 31enne che inizialmente si è calato ma poi ha ripreso ad insultare la donna dietro al bancone così: «Te la faccio pagare, ti rompo tutta». I carabinieri lo hanno arrestato per violenza e minaccia per costringere a commettere un reato e danneggiamento aggravato. Visto che continuava ad offendere la barista lo hanno messo nell'auto di servizio e poi portato in caserma dove ha trascorso la notte fino all'udienza di convalida che si è tenuta questa mattina al tribunale di Ancona. Davanti al giudice Corrado Ascoli l'arrestato, difeso dall'avvocato Diego De Giacomi, ha chiesto scusa mostrandosi pentito di quanto fatto e ha ammesso di aver sbagliato. Il giudice ha convalidato l'arresto mettendolo ai domiciliari fino all'udienza del 20 dicembre per il proseguo della direttissima. Il suo difensore ha chiesto infatti i termini a difesa. La stima dei danni del bar pizzeria ammonterebbero almeno a 1.500 euro che il 31enne dovrà in qualche modo pagare.