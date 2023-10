Si ubriaca ed inizia a molestare i clienti, arriva la polizia: «Mi hanno rubato gli occhiali da vista»

ANCONA - Dopo aver consumato alcuni drink ha iniziato a molestare i clienti del bar lamentando di essere stato derubato dei propri occhiali da vista. E' quanto successo nel pomeriggio di oggi in un locale di via Maggini.

L'uomo, un romeno di 50 anni, all'arrivo della polizia ha tentato di nascondersi all'interno di un cespuglio fuori dal locale. Quando gli agenti hanno tentato di parlarci per capire cosa stesse facendo nella zona lui ha iniziato ad aggredirli. I poliziotti lo hanno riportato alla calma e accompagnato in Questura. Per lui è scattata la denuncia per ubriachezza molesta.