Alla guida ubriaco, senza patente, revisione e assicurazione. Agli agenti: «Facciamoci un selfie»

ANCONA - Senza patente e pure scaduta, senza assicurazione e revisione del mezzo, e con un etilometro a 2,07. Alla lunga lista di sanzioni risponde alla Polizia Locale: “Dai, facciamoci un selfie”! E' successo ieri sera.

L'automobilista è stato fermato, poco dopo le 23, dagli agenti della polizia locale di Ancona. Non aveva con sè la patente che, tra l'altro, risultava anche scaduta da circa 2 anni. Insomma al termine di una gran chiacchierata e dopo il verbale di rito, gli agenti hanno deciso di sottoporlo ad alcoltest. Il tuo tasso è risultato essere di 2,07mg/l. Per lui è scattata la denuncia penale (ma nessuna sanzione al veicolo in quanto intestato a soggetto terzo). Sarà invece raddoppiato il periodo di sospensione della patente stabilito dal giudice come previsto in questi frangenti dalla legge. Al termine ha chiesto agli uomini della comandante Rovaldi persino un selfie ricordo.

Gli altri controlli

Ed è stato un “venerdì nero “ per gli automobilisti ed i centauri. I controlli stavolta sono stati concentrati in città con una postazione in Corso Carlo Alberto con 10 agenti, di cui tre motociclisti, coordinati da due ufficiali ed hanno interessato oltre 250 veicoli con più di venti sanzioni. Ma è stata anche la “notte dei lunghi verbali” dove alcuni hanno accumulato tantissime infrazioni e tutte insieme. Nel complesso il controllo ha prodotto sanzioni di varia natura: 9 mancate revisioni (€ 173 di sanzione che diventano 121 se pagati entro 5 giorni e sospensione dalla circolazione fino alle revisione); 3 sanzioni per mancanza delle assicurazioni; 2 per mancanza di patente al seguito, 2 per patenti scadute, 2 per circolazione con fari rotti; 2 guide senza patente di cui una amministrativa e una reiterata per cui penale ed 1 guida in stato di ebbrezza, ed un’ultima al solito automobilista sorpreso alla guida con i fari spenti nella notte.