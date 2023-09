È ubriaco: chiama Carabinieri e 118 in piena notte senza motivo, denunciato

E’ stato denunciato a Sassoferrato, per interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di servizio di pubblica utilità, un cittadino albanese di trent’anni. In piena notte, in stato di alterazione alcolica, ha richiesto telefonicamente senza giustificato motivo l’intervento dei Carabinieri e del 118. Arrivati la posto la pattuglia della stazione locale ed il personale sanitario, sono state constate le buone condizioni di salute dell’uomo, che ha rifiutato il trasporto in ospedale ed a cui sono stati contestati anche i reati di procurato allarme e per ubriachezza.

Nell’arco del week-end appena concluso, i carabinieri della Compagnia di Fabriano hanno inoltre effettuato un servizio di controllo nell’ambito della Festa dell’Uva di Arcevia, con militari in borghese e in divisa e con l’ausilio delle unità cinofile, senza nessuna emergenza segnalata. Da parte dei militari è stato anche effettuato un servizio di monitoraggio durante l’evento “Oktober Fabriano Fest”, che non ha presentato alcuna problematica di ordine pubblico. In piena notte la pattuglia del Radiomobile ha invece multato un fabrianese neopatentato di vent’anni, fermato alla guida di un veicolo non di proprietà con un tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/l. Oltre alla sanzione amministrativa, di 724 euro, al giovane è stata ritirata la patente mentre l’auto è stata affidata al proprietario.