Completamente ubriaco si ribalta con il suo ape car, ai poliziotti: «Non voglio fare l'alcol test»

ANCONA - Paura ieri sera in via Marconi dove un 69enne è rimato coinvolto in un incidente stradale. L'uomo, visibilmente ubriaco, si è ribaltato mentre si trovava alla guida del suo Ape Car. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e la polizia di Ancona. Il 69enne si è rifiutato di sottoporsi a test alcolemico ed è stato trasportato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.