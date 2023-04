Stordito dall'alcol era a terra davanti ad un supermercato, salvato da una donna

ANCONA – Lo ha visto a terra, immobile, sotto il sole, sdraiato nel piazzale davanti ad Acqua&Sapone, e ha dato l'allarme. Salvato questa mattina un senza fissa dimora, di 40 anni. L'uomo era davanti al supermercato che vende prodotti per l'igiene, in via Flaminia, sotto il sole, stordito da un abuso di alcol. Una donna lo ha notato e ha chiesto l'intervento del 118 che ha mandato sul posto l'automedica e una ambulanza della Croce Gialla. Il 40enne, di origine ucraine, stava dormendo profondamente, per la sbronza alcolica. E' stato portato in ospedale per accertamenti.