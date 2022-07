Beve fino a svenire: lo trovano su una panchina alla fermata dell'autobus

ANCONA - Steso sulla panchina alla fermata dell’autobus privo di sensi. Così ieri sera verso mezzanotte, nei pressi di via Flaminia all’incrocio con via Berti, un uomo è stato soccorso dopo che una persona che si era recata in quello stesso posto per prendere il bus, lo ha trovato disteso e completamente ubriaco.

Temendo il peggio, quindi, ha contattato il Nue 112. Sul posto sono intervenute due Volanti della questura e i volontari della Croce Gialla di Ancona. Lo hanno stato soccorso e portato all’ospedale di Torrette.