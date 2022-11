Ruba alcolici in un supermercato poi fugge in stazione e molesta i passanti, denunciato un ubriaco di 31 anni

ANCONA – Prima ha cercato di rubare bottiglie di alcolici, poi ha raggiunto la stazione ferroviaria e ha importunato passanti e negozianti. L'uomo, un 31enne somalo, non si è arreso nemmeno all'arrivo della polizia. Lo show è andato in onda ieri sera, lungo la via Flaminia. Lì, all'interno di un supermercato, il 31enne ha preso delle bottiglie di liquore e le ha nascoste nel giubbetto. Il personale però si è accorto e ha chiamato la polizia. Mentre la pattuglia raggiungeva il posto i dipendenti del supermercato sono riusciti a riavere la merce e il somalo è fuggito verso la stazione dove ha iniziato ad infastidire i passanti e gli esercizi presenti in zona. In un negozio ha sferrato calci ad una vetrina. I poliziotti hanno cercato di fermare il 31enne ma lui li ha aggrediti verbalmente. Aveva l'alito vinoso ed era molto agitato. Un agente ha sfiorato un calcio che lo straniero ha provato a sferrargli. Alla fine è stato bloccato e portato via. E' stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per l’ubriachezza.