Abuso etilico in piena notte, alla stazione deve arrivare l'ambulanza

ANCONA - Abuso etilico alla stazione, in piena notte. Il 43enne peruviano è stato soccorso allo scalo ferroviario da un'ambulanza della Croce Gialla di Ancona. Sul posto anche la polizia ferroviaria. L'uomo è stato portato a Torrette per smaltire la sbornia e per gli accertamenti medici del caso.