Ubriachi, molestano i viaggiatori. Uno vuole sfuggire al controllo, per lui scatta il Daspo

Erano in evidente stato di ebbrezza e molestavano i viaggiatori: ordine di allontanamento per tre persone in stazione ad Ancona. Si tratta di due ungheresi e un italiano. Ubriaco anche un cittadino ucraino che, per sottrarsi a un controllo, ha opposto resistenza nei confronti degli agenti: denuncia e Daspo urbano per lui.

