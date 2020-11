Ubriachi di sabato pomeriggio, infastidivano i clienti di un market: multati dai carabinieri

Giravano ubriachi in via Vallemiano infastidendo i passanti e gli avventori di un supermercato, tanto da convincere qualcuno a dare l’allarme alla centrale operativa dei carabinieri, che sono arrivati sul posto. Era sabato pomeriggio. Una volta fermati e identificati, si tratta di 2 uomini di origini Ceche di 38 e 46 anni, sono stati multati per ubriachezza molesta