Tre ubriachi prendono a calci le auto, poi spintonano i carabinieri: denunciati

Ubriachi prendono a calci le auto in sosta in via Giordano Bruno, nel quartiere del Piano. E' stato un residente ad accorgersi dell'accaduto e a chiamare i carabinieri. Il fatto è avvenuto nel weekend ferragostano appena trascorso. Sul posto sono intervenuti i militari del Norm che stavano facendo il pattugliamento della zona.

Le tre persone, di origine straniera, sono stati individuate dai carabinieri e fermati per il controllo ma, alla richiesta dei documenti, questi hanno iniziato a spintonarli provando anche ad aggredirli fisicamente. Sul posto è accorsa anche una Volante della polizia in supporto. I tre sono stati bloccati definitivamente e portati in caserma alla Montagnola dove sono scattate le denunce per resistenza a pubblico ufficiale.