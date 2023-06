Rissa tra ubriachi al Piano, uno portato via dai carabinieri

ANCONA - Prima una rissa tra due ubriachi poi una donna picchiata dal compagno con problemi di droga. Doppio intervento di soccorso nel pomeriggio di oggi, al Piano. In corso Carlo Alberto, all'altezza del cinema Italia, sono arrivate le ambulanze della Croce Gialla e della Croce Rossa e una pattuglia dei carabinieri. I militari hanno portato via un somalo di 27 anni che verrà denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Insieme ad un connazionale ha creato disturbo. I due, ubriachi, si sono prima picchiati tra loro poi hanno infastidito i passanti. Uno è stato portato in ospedale dalla Croce Gialla, l’altro non voleva calmarsi e ha reagito all’intervento dei carabinieri che lo hanno portato via con l’auto di servizio. Una donna invece è stata aggredita nella piazzetta della Coop, dal compagno. Era ferita e una ambulanza della Croce Rossa l’ha portata in ospedale per controlli.