Pasqua e pasquetta alcolica, ritirate 4 patenti di guida

FABRIANO - I carabinieri della stazione di Cerreto hanno ritirato la patente, sequestrato l'auto e denunciato un quarantenne di fuori regione residente a Fabriano. Fermato per un controllo nei pressi di Fabriano Ovest, aveva un tasso alcolemico sopra 1,6 grammi su litro. I carabinieri di Arcevia, invece, hanno fermato un 25enne di Fabriano in via Casoli. Aveva un tasso alcolemico a quota 0,6 e per lui sanzione è scattata la sanzione da 543 euro oltre al ritiro della patente

Sempre i militari di Arcevia hanno fermato un quarantenne di Fabriano, in via Moccia, che ha dato all'alcoltest un valore superiore a 0,9 grammi su litro. Per l'uomo è sattata una sanzione amministrativa, la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente.

I militari della radiomobile invece hanno fermato una 34enne del posto, nei pressi della stazione di Fabriano. Aveva un alcol test inferiore a 0,8 grammi su litro. Anche per lei è scattato il ritiro della patente e la sanzione.