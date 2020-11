Ubriachi rovesciano le fioriere a terra: denunciati per danneggiamento

Ubriachi fradici rovesciano a terra le fiorire in via Cristoforo Colombo: denunciate due persone per danneggiamento. A finire nei guai un uomo di 37 e uno di 38 anni di Ancona.

Il fatto risale alla sera del 9 novembre quando, in seguito ad una segnalazione, i carabinieri sono intervenuti per capire cosa stesse succedendo. I due si aggiravano urlando per strada in preda ai fumi dell'alcol finché non hanno iniziato a capovolgere le fioriere per divertimento. Pochi giorni fa, però, il responsabile del Comune ha deciso di sporgere denuncia e così i due ora si trovano a dover rispondere delle loro azioni da "alticci".