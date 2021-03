Ubriachi in auto violano la zona rossa e girano per la città: scattano denuncia e multa

Due i ragazzi finiti nei guai. Alla guida un 28enne anconetano, risultato ubriaco, poi denunciato per guida in stato d'ebbrezza. Per entrambi anche la multa per aver violato le normative anti-Covid

Guidava per la città con un tasso alcolemico di 3 volte superiore al limite consentito, oltre a violare le normative vigenti anti-Covid girando senza un giustificato motivo. A finire nei guai un 28enne anconetano, fermato nella serata di venerdì dai carabinieri. Per lui, che al momento del controllo si trovava in via Panoramica, è scattata la denuncia per guida in stato d'ebbrezza. Nei guai anche la passeggera, ubriaca come il suo compagno di viaggio. Per entrambi è stata elevata una sanzione perchè si trovavano in città nonostante la zona rossa e senza un giustificato motivo.