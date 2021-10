Ubriachi soccorsi dall'ambulanza: due casi di fila in poche ore

Ubriachi per le vie della città. Due diversi episodi si sono verificati ieri sera, domenica 3 ottobre, ad Ancona, e in entrambi i casi è servito l'intervento dei sanitari. Il primo protagonista è un uomo di origini pakistane recuperato in piazza Pertini. Sul posto è intervenuta l'equipe della Croce Gialla di Ancona che lo ha portato all'ospedale di Torrette.



Il secondo uomo è un trentenne del Bangladesh portato in pronto soccorso. E' stato trovato dai volontari della Gialla in via Giordano Bruno e trasportato in ambulanza in sala emergenza. Accanto al trentenne i militi hanno ritrovato due bottiglie di super alcolici e un birra.