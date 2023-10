Va a sbattere contro un’auto, era ubriaco: patente ritirata e veicolo sequestrato

FABRIANO - Un incidente stradale causato da un automobilista risultato positivo al test dell’alcol e conducenti che si sono rifiutati si sottoporsi al controllo. È stato un fine settimana di multe e denunce per chi guidava ubriaco al volante. I carabinieri della Compagnia di Fabriano hanno trovato, a Cupramontana, un 50enne positivo al test alcolico. L’uomo era finito con la sua auto contro un altro veicolo. Aveva un valore di 1,5 grammi litro, più del doppio del limite consentito. È stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, patente ritirata e l'auto sequestrata. È un residente del posto.

Durante un posto di blocco effettuato invece a Fabriano, vicino al parco Regina Margherita, è stato fermato un mezzo che proseguiva con andatura incerta. A bordo un ventenne dell'est Europa residente a Fabriano. L'uomo non si è voluto sottoporre né all'accoltest, né alle analisi in ospedale. All'atto del controllo del documento si è avvicinato ai militari con fare minaccioso, proferendo frasi ingiuriose. Per questo motivo la patente gli è stata ritirata e il mezzo sequestrato. In tutto sono state quattro le denunce fatte nel corso dei controlli: per minaccia e violenza a pubblico ufficiale, per oltraggio, per rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la guida in stato di ebbrezza e per quello per accertare la guida sotto l'effetto di stupefacenti. Elevata anche una multa.