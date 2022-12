Gira in auto ubriaca e senza assicurazione, nei guai una 40enne

FABRIANO – Droga e ubriachi, i carabinieri della Compagnia hanno potenziato i controlli in vista del Capodanno e l'attività ha avuto subito riscontri. Il fatto più grave ha visto una donna di 40 anni, guidare l'auto ubriaca e senza nessuna copertura assicurativa. I militari l'hanno fermata in superstrada, all'uscita per Fabriano est, e aveva un tasso alcolico di 0,8 grammi litro. Le è stata ritirata la patente e fatta una una multa di 866 euro. Segnalato come assuntore un 40enne di Fabriano, già noto alle forze dell’ordine, trovato in casa con poco più di un grammo di hashish in un portaoggetti che l’uomo teneva in camera. In prossimità del parco comunale, invece, un fabrianese 30enne è stato multato di 544 euro: l’etilometro ha dato un valore compreso tra 0.5 e 0.8 grammi litro. Disposto dai militari anche il ritiro della patente e l’auto affidata al proprietario.