Irregolari sul territorio, hashish e ubriachezza: l’altra faccia del week end di Halloween

ANCONA - Nervoso alla vista dei poliziotti,a domanda diretta degli agenti consegna un involucro di plastica con dentro mezzo grammo di hashish. E’ solo uno degli esiti dei controlli al Piano dello scorso fine settimana. La sostanza è stata sequestrata, l’uomo sanzionato per l’uso personale.

Ieri, durante il controllo di un’auto in via Conca sono invece stati identificati due dei quattro passeggeri: erano tunisini non regolari sul territorio, per i quali è scattata denuncia. Sempre nel tardo pomeriggio di ieri è stato sanzionato per ubriachezza un uomo italiano di 50 anni, rintracciato dalle volanti in evidente stato di alterazione in zona Piano.