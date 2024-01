L'amico li abbandona in superstrada, loro (ubriachi) iniziano a camminare al buio tra le auto

FABRIANO - «Intervenute, ci sono due persone che stanno camminando al buio lungo la superstrada 76». La segnalazione, arrivata nella notte, è partita da alcuni automobilisti preoccupati alla vista di due uomini che passeggiavano lungo la ss76. Sul posto sono intervenuti i carabiniei del Nucleo Radiomobile di Fabriano che hanno fermato le due persone per l'identificazione. Si tratta di due 40enni, sudamericani ed il regola con il permesso di soggiorno, completamente ubriachi. Ai militari hanno raccontato che un loro amico li aveva abbandonati lungo la strada per poi proseguire senza di loro. I carabinieri li hanno riaccompagnati in città e multati per ubriachezza.