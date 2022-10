Si prendono a botte dopo una sbronza di gruppo, ubriachi al bar: deve intervenire la polizia

ANCONA – Trascorrono al serata al bar e dopo una sbronza di gruppo i due si prendono a botte. E' avvenuto nel week end, in un pubblico esercizio di via Marconi. Nella zona è arrivata una pattuglia della polizia perché si riscontrava la presenza di due folti gruppi, uno di cittadini rumeni,

l’altro di cittadini nordafricani. La situazione appariva piuttosto problematica a causa delle condizioni psicofisiche dei presenti palesemente alterate dall’alcol. La maggior parte delle persone presenti aveva infatti un’andatura barcollante, e si muoveva tra i tavoli con toni instabili, a tratti scherzosi, a tratti minacciosi. Per evitare che la situazione degenerasse gli agenti hanno deciso di rimanere davanti al locale fino alla definitiva chiusura, cercando di agevolare il flusso degli avventori ed evitare che i due gruppi entrassero in contatto. Una precauzione che non è servita. Due clienti infatti si sono picchiati e solo l'intervento dei poliziotti lì ha divisi in tempo prima che la situazione peggiorasse. Entrambi sono stati poi multati per ubriachezza.