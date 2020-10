Ubrachi per la città, tre i giovani soccorsi per abuso etilico: due finiscono in ospedale

ANCONA - Quando un piovoso lunedì sera anconetano diventa improvvisamente una data imperdibile per gli amanti del divertimento sfrenato. Si può riassumere così la serata di tre giovani, che ieri sera sono stati soccorsi dagli operatori della Croce Gialla di Ancona per abuso etilico.

Il primo intervento è avvenuto nei pressi del circolo ricreativo di Palombina, dove un 20enne, visibilmente ubriaco, è stato prima soccorso e poi trasportato in ospedale dal 118. Subito dopo è stata la volta di un 30enne marocchino, caricato in ambulanza mentre si trovava in via De Gasperi. Anche lui era visibilmente ubriaco e sul posto è dovuta intervenuta anche la volante della polizia dorica. Ultimo soccorso invece, questa volta senza il ricovero in ospedale, in Corso Carlo Alberto, dove un ucraino di circa 35 anni è stato poi affidato alla sorella.