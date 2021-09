Ubriachi alla guida fanno strike con auto e persone: denunciati

Si sono intensificati nel finesettimana i controlli dei carabinieri che, nel fabrianese, hanno riscontrato quattro episodi di guida pericolosa alimentata nella maggior parte dei casi da un tasso alcolico fuori dal consentito.

Nello specifico, sabato mattina intorno alle 5.00 una venticinquenne di Cupramontana è uscita di strada impattando il guard-rail con un tasso alcolemico superiore di 0.8. Per lei è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza con relativo ritiro di patente. Sempre sabato, ma alle 21.00, un quarantunenne di Fabriano alla guida di un Suv è andato a sbattere con due auto in sosta in prossimità di una pizzeria. Anche per lui, trovato ubriaco alla guida, patente ritirata, denuncia e sequestro del mezzo. A chiudere il sabato, intorno alla mezzanotte, una ventiseienne del posto perdendo il controllo ha investendo una persona e ferendone altre due. Nessuna delle tre è in pericolo di vita. Per la ragazza, con etilometro molto alto, denuncia e patente ritirata.

L’ultimo episodio domenica mattina, verso le 4.00, quando a seguito di un controllo nei pressi del Parco Regina Margherita un trentacinquenne – anche lui ubriaco – si è visto ritirare la patente con tanto di multa.