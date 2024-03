Infastidisce i passanti dando in escandescenze: denuncia e daspo urbano per un 51enne

ANCONA – Lo avevano visto più volte in preda ai fumi dell’alcol, in pieno centro storico, dare in escandescenza ed infastidire i passanti, che più volte avevano allertato le forze dell’ordine segnalando il suo comportamento molesto. L’ultimo episodio è accaduto nei giorni scorsi, quando l’ennesima chiamata ha visto gli agenti intervenire in corso Garibaldi.

L’uomo, un cinquantunenne di origine rumena, è stato così fermato e condotto presso gli uffici di via Gervasoni, dove a suo carico è scattata la denuncia per ubriachezza molesta. Ma in considerazione degli episodi avvenuti in maniera costante in pieno centro storico, in un’area urbana particolarmente frequentata anche da bambini, è stato anche notificato all’uomo un provvedimento restrittivo: non potrà infatti accedere per un anno nelle zone di corso Stamira, piazza Cavour, corso Mazzini, nonché piazze Kennedy e della Repubblica.