Anziana riversa al suolo: «E' stata aggredita», ma era solo (tanto) ubriaca

ANCONA - Riversa al suolo in piena notte lungo via Giordano Bruno, i passanti chiamano la polizia pensando a un investimento o addirittura a un'aggressione appena subita. In realtà la donna, 70enne, era solo estremamente ubriaca. Sul posto, ieri sera, sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e la Croce Gialla, che ha portato la signora in ospedale per accertamenti.