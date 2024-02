"Sbanda" tra le corsie del market urtando gli scaffali, 40enne fermata per ubriachezza

ANCONA – L’hanno vista...sbandare lungo le corsie del supermercato, tra le quali si aggirava in modo sospetto e molesto, finendo anche per urtare gli scaffali nei quali era stata esposta la merce. A seguito della segnalazione, nella serata di ieri i poliziotti sono intervenuti nei pressi di un esercizio commerciale in via San Martino, chiamati dai dipendenti che l’avevano invitata ad uscire dal negozio, ricevendo come risposta un netto rifiuto.

Giunti sul posto i poliziotti hanno individuato la donna, una quarantenne italiana, in evidente stato di alterazione psico fisica dovuta all’abuso di sostanze alcoliche. Alla vista degli agenti, ha farfugliato frasi prive di senso dimostrandosi anche poco collaborativa, accettando però di uscire dai locali. Dopo averla sanzionata per ubriachezza manifesta, è stata poi affidata alle cure dei sanitari precedentemente allertati dalle forze dell’ordine e nel frattempo arrivati.