Litiga e devasta la stanza dove alloggia, colpendo le auto in sosta con gli oggetti scagliati dalla finestra

ANCONA – In preda ai fumi dell’alcol, si era messa a lanciare gli oggetti presenti nella stanza dove alloggiava dalla finestra, colpendo le auto in sosta. A seguito della segnalazione, i poliziotti sono quindi intervenuti nella serata di ieri in una struttura ricettiva di via Vanvitelli, accorgendosi della presenza lungo la strada di cocci di vetro, ceramica ed altro materiale.

Recuperate le chiavi per entrare, gli agenti hanno ritrovato distesa sul letto della stanza a soqquadro una donna, in stato di incoscienza dovuto con ogni probabilità all’abuso di sostanze alcoliche. Dopo essersi ripresa, ha raccontato di aver litigato con il suo fidanzato – il quale non era presente all’interno dei locali – e di aver reagito sfogando così tutta la sua rabbia. Le forze dell’ordine hanno pertanto allertato il personale sanitario, che ha portato la donna in ospedale per le cure del caso.