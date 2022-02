Si ubriaca e perde i sensi: 15enne trovata in ipotermia

Una ragazzina di 15 anni è stata ritrovata sabato sera, verso le 21,30, nel parchetto di via Fornaci Comunali, nella zona degli Archi, priva di sensi e in ipotermia. La ragazzina stando a quanto ricostruito avrebbe bevuto così tanto da stordirsi. Barcollando, poi, si sarebbe inoltrata nel boschetto scivolando lungo delle scalette e cadendo a ridosso di un muretto dove si trova un canale di scolo da cui esce l’acqua che, in questi mesi d’inverno, sgorga particolarmente fredda. Lì sarebbe rimasta per diverso tempo. A causa dell’esposizione alle basse temperature e all’acqua, quando i volontari della Croce Gialla di Ancona sono intervenuti, l’hanno trovata in stato ipotermico.

A lanciare l’allarme sono stati due ragazzi che conoscevano la 15enne e che, vedendo la giovane in quello stato, hanno immediatamente chiamato i soccorsi. A quando riportato dai due amici, la ragazza avrebbe trascorso il pomeriggio bevendo drink alcolici in compagnia di un altro gruppo di ragazzi che loro non conoscevano. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri. La ragazzina è stata trasportata al pronto soccorso di Torrette con un codice giallo avanzato.