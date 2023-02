Madre riversa a terra ubriaca, la figlia rifiuta i soccorsi e prende a calci il medico del 118

ANCONA - Donna riversa al centro della carreggiata, completamente ubriaca. Il medico che la soccorre viene preso a calci e sputi dalla figlia. E' successo in via Ascoli Piceno.

Ieri sera, secondo le ricostruzioni la donna, 50enne rumena, era accasciata a terra ubriaca. Sul posto è intervenuto il personale del 118, ma uno dei medici è stato aggredito dalla figlia della donna, una 28enne anche lei ubriaca. Il dottore è stato costretto ad allontanarsi. Sul posto è intervenuta anche la polizia, che ha denunciato la ragazza per violenza, minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre che per interruzione di pubblico servizio. Inoltre, le è stato contestato il reato di ubriachezza in luogo pubblico.