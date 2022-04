Completamente ubriaca, cerca di picchiare gli altri clienti del Bingo

ANCONA - Ubriaca al Bingo di via Filonzi, particolarmente molesta ieri sera. La donna, 39enne rumena e cliente saltuaria, ha cercato di colpire gli altri clienti.

Sul posto, intorno all’una di notte, è arrivata la polizia.

In questura, la donna ha anche minacciato gli agenti. E’ stata denunciata per oltraggio, resistenza e molestie. Per lei anche una multa per ubriachezza molesta.